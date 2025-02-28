Mia Boyka ждет «Снова дождь»

«Снова дождь накрыл Москву, как накрыл наш первый поцелуй с тобой. Страшно заболеть от чувств, но я хочу рискнуть сыграть в любовь», - поет Mia Boyka.
«Давай все, что между нами, оставим с тобой в секрете…», - говорит певица.
Цифровой релиз сингла осуществил лейбл S&P Digital.
Кроме того, Mia Boyka (Мария Бойко) зарегистрировала свое лицо в Роспатенте. Официальное уведомление об этом появилось в конце февраля 2025 года. Отныне использовать изображение исполнительницы можно только с ее разрешения, сообщает КП.
«Развлечения, организация культурно-просветительных мероприятий, бронирование билетов на зрелищные мероприятия, видеосъемка, информация по вопросам отдыха, написание музыки, организация досуга и проведение концертов, - в этих категориях запрещается использовать изображение без согласия певицы».
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