Mia Boyka ждет «Снова дождь»

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Mia Boyka выпустила новую песню «Снова дождь» (слушать песню).

«Снова дождь накрыл Москву, как накрыл наш первый поцелуй с тобой. Страшно заболеть от чувств, но я хочу рискнуть сыграть в любовь», - поет Mia Boyka.

«Давай все, что между нами, оставим с тобой в секрете…», - говорит певица.

Mia Boyka
Mia Boyka

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Кроме того, Mia Boyka (Мария Бойко) зарегистрировала свое лицо в Роспатенте. Официальное уведомление об этом появилось в конце февраля 2025 года. Отныне использовать изображение исполнительницы можно только с ее разрешения, сообщает КП.

«Развлечения, организация культурно-просветительных мероприятий, бронирование билетов на зрелищные мероприятия, видеосъемка, информация по вопросам отдыха, написание музыки, организация досуга и проведение концертов, - в этих категориях запрещается использовать изображение без согласия певицы».

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