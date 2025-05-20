На Первом канале запускается шоу талантов «Наша новая музыка»

Зрителей ждет небывалое жанровое разнообразие в рамках одного шоу – от рока, рэпа и техно до шансона и поп-музыки. Поиском и отбором будущих звезд занимался известный музыкальный продюсер Юрий Бардаш:

«Мы ищем новые хиты, новые имена, новых артистов, которые должны сместить с Олимпа заслуженных!».



Юрий Бардаш

Вместе с ним шоу ведет певица Юлианна Караулова:

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«В «Нашей новой музыке» нет каверов, только абсолютно новые песни и уже одно это очень интересно. А Юра Бардаш – это человек, который может распознать шедевр с первых же нот».



В числе экспертов замечены Роман Емельянов, Яна Чурикова, Андрей Клюкин и Mia Boyka

В каждом выпуске 5 участников и 5 разножанровых номеров, а в зале 5 музыкальных экспертов, профессионально оценивающих выступления, и 55 обычных зрителей, которые руководствуются лишь принципом «нравится – не нравится». Зал голосует, кто из пятерки начинающих продолжает борьбу. Победитель проекта, набравший наибольшее количество голосов в финале, удостоится сольного концерта в эфире Первого канала.

Эфир начнется с 23 мая в 23.10.