Максим Фадеев назвал Юрия Аксюту убогим и непрофессиональным

Продюсер и композитор Максим Фадеев на своей странице в соцсети ответил одному из своих подписчиков, что никогда не вернется в кресло наставника на шоу "Голос. Дети" на Первом канале.



Максим Фадеев

«Я никогда не буду участвовать в этом дискредитировавшем себя проекте с такой непрофессиональной музыкальной редакцией. Я настоящий учитель и педагог по образованию», – заявил Фадеев.

Фадеев назвал «Голос. Дети» «дискредитировавшим себя» проектом. По его мнению, программа имеет «убогую» и «непрофессиональную» редакцию. Он считает, что в этом виноват музыкальный менеджер Юрий Аксюта, который руководит редакцией.

«Когда его сменят — тогда я с радостью приду», — заявил Фадеев.

Продюсер также рассказал, что помнит всех ребят, с которыми работал в первых двух сезонах популярного телепроекта. «Они мне были небезразличны, – признался музыкант. – После того, как я понял, как устроена музыкальная редакция Первого канала, – решил, что надо быстрее бежать оттуда».

Чем именно не устроила команда шоу "Голос. Дети" Фадеева, знаменитый продюсер не пояснил.

Создатели проекта и руководство Первого канала на резкие высказывания Максима Фадеева пока не отреагировали.

Фадеев был наставником в первых двух сезонах шоу. Он отказался участвовать в третьем после ссоры с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, из-за чего продюсера заменили Леонидом Агутиным.