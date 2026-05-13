Линда стала подозреваемой по уголовному делу

На допрос Линду, являвшуюся свидетелем, доставил наряд полиции. Затем, как сообщил источник «Коммерсанта», процессуальный статус певицы изменился. Собеседник газеты не исключил, что следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении певицы меры пресечения.



Линда

Под стражей с ноября прошлого года находится продюсер и музыкальный издатель Андрей Черкасов, которому вменяют хищение авторских прав на песни из репертуара Линды. Потерпевшим по делу является продюсер Максим Фадеев.

«Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке,— заявил господин Фадеев.— На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей — Кувшинова, Черкасова, но результата это не дало».

По словам господина Фадеева, речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите его авторских прав.

«Такие вопросы должны решаться не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а с фактами, документами, экспертизой и в правовом поле,— подчеркнул продюсер, отметивший, что действует исключительно по закону. - Дальше правовую оценку этой ситуации должны дать следствие и суд»,— добавил он.

В ГУ МВД по Москве от комментариев воздержались.