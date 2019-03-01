Линда показала свои «Трещины»

В нем он дал понять, что ему хотелось бы еще поработать с певицей. «Я по-прежнему с трепетом в сердце вспоминаю это время. Давай сделаем пластинку для наших поклонников. Одну единственную. В том же звуке. С теми же интонациями. С похожей энергией. Давай сделаем слушателям еще один подарок. Во...