Линда показала свои «Трещины»

Вышел клип «Трещины» певицы Линды. Режиссёр: Александр Костыгин, актриса: Ксюша Замараева.
«Трещина — это всегда разделение на две части. Разделение на реальный мир и нереальный, тот, который мы себе рисуем сами. Ведь что есть реальность? И где грань наших представлений и того, что есть на самом деле? Если представления и иллюзии слишком затягивают, это отдаляет от реальности. Но реальность не исчезает, в какой-то момент она пробивается сквозь иллюзии, образуется трещина и иллюзорный мир рушится как Вавилонская башня. Это переломный момент. Если человек принимает факт несовершенства своих представлений, он перерождается, или продолжает развиваться и идти дальше. В этом смысле трещины — это еще и этапы пути саморазвития», - говорится в аннотации.
Линда возвращается к трип-хоповому звуку Фадеева и народным распевам бэк-вокала. На фоне ее довольно безумных взглядов в спорадическом танце кружится актриса с выбеленными ресницами и бровями. Это должно означать трещину между реальностью и галлюцинациями.
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