Линда выпустила студийный альбом «ДНК Мира»

Это десятый по счету студийный альбом исполнительницы. Трек-лист альбома состоит из 14 треков, в том числе в него вошла песня «Недолюбили», на которую недавно был выпущен видеоклип. В песнях звучит якутский язык.
«Это мы и есть в моменте потока генетической информации. Матрица! Нет ролей и игроков, нет пробирок, потолка и стен... Есть моя Антарктика, портал - ДНК Мира!», - анонсировался этот альбом.
Слушатели тут же обратили внимание, что треки, которые выходили синглами, на альбоме выпущены совсем с другим звуком.
«Привыкайте к хорошему звуку... всегда можно нажать на паузу, сделать вид, что вы этого никогда не видели-слышали, и жить дальше, как жили) всегда было и будет- «а как бы оно было, если бы».. для радости одних нужны слёзы других.. и да .. может не стоит сравнивать свою первую главу с нашей двадцатой.)..у каждого свои глаза)», - написала о своем альбоме Линда Гейман.
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