Линда ответила Максу Фадееву песней

В нем он дал понять, что ему хотелось бы еще поработать с певицей. «Я по-прежнему с трепетом в сердце вспоминаю это время. Давай сделаем пластинку для наших поклонников. Одну единственную. В том же звуке. С теми же интонациями. С похожей энергией. Давай сделаем слушателям еще один подарок. Во всяком случае, я бы этого хотел», - рассказал Максим.

Линда нестандартно подошла к ситуации, поэтому исполнила песню во время концерта в Красноярске.



Линда

«Несколько дней назад в соцсетях один попутчик моей жизни задал мне вопрос. Большое количество людей ждут ответа. Ответ прозвучит в песне «Ответ 21», которая родилась буквально вчера», - сообщила певица.

Композиция, представленная Линдой, говорит о прощении. Предположительно, артистка вложила все переживания и вспомнила время работы с Фадеевым.

Я ветер за гранью,

Сорваны маски

Я твою мантру чувствую кожей

Алые реки, мертвые сказки

Себя потерял - меня приумножил

Я направлю свет на твое опустевшее лето

Миллионы лет мы знали друг друга в рассветах

Никогда не бойся

Попросить прощенья

У Бога, у неба - не лови меня!

Просто успокойся

Пять минут от неба

Это очень много - я отпускаю тебя.

Поклонники отметили, что стиль этой песни напоминает композиции с альбома «Ворона», который был выпущен 21 год назад, пишет Starhit.