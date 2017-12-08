Линда ответила Максу Фадееву песней

В нем он дал понять, что ему хотелось бы еще поработать с певицей. «Я по-прежнему с трепетом в сердце вспоминаю это время. Давай сделаем пластинку для наших поклонников. Одну единственную. В том же звуке. С теми же интонациями. С похожей энергией. Давай сделаем слушателям еще один подарок. Во всяком случае, я бы этого хотел», - рассказал Максим.
Линда нестандартно подошла к ситуации, поэтому исполнила песню во время концерта в Красноярске.
«Несколько дней назад в соцсетях один попутчик моей жизни задал мне вопрос. Большое количество людей ждут ответа. Ответ прозвучит в песне «Ответ 21», которая родилась буквально вчера», - сообщила певица.
Композиция, представленная Линдой, говорит о прощении. Предположительно, артистка вложила все переживания и вспомнила время работы с Фадеевым.
Я ветер за гранью,
Сорваны маски
Я твою мантру чувствую кожей
Алые реки, мертвые сказки
Себя потерял - меня приумножил
Я направлю свет на твое опустевшее лето
Миллионы лет мы знали друг друга в рассветах
Никогда не бойся
Попросить прощенья
У Бога, у неба - не лови меня!
Просто успокойся
Пять минут от неба
Это очень много - я отпускаю тебя.
Поклонники отметили, что стиль этой песни напоминает композиции с альбома «Ворона», который был выпущен 21 год назад, пишет Starhit.
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