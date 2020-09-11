Линда выпустила сингл «Недолюбили» из будущего альбома

«В этом всеобщем, кричащем течении теряется естественность.
Если раньше нам не хватало ответов, то теперь исчезли и сами вопросы...
Трудно дышать в переполненном зале...
Там, где недолюбили, не помогли, недосказали, не остановили, там, где ничего не изменили».
Альбом Линды Гейман «ДНК мира» должен выйти 25 сентября. Уже известен трек-лист альбома:
1. Антахкарана
2. Хватит!
3. Трещины
4. Недолюбили
5. Положи меня рядом
6. Ты нравишься мне
7. Свет
8. Сердцесфера
9. Стоп-кадр
10. Куклы чужого детства
11. Ветер времени
12. Развернем мир на север
13. Киты-кошки
14. ДНК мира
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