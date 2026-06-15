Максим Фадеев не имеет претензий к директору Линды

«Максим Фадеев не считает Кувшинова виноватым, претензий к нему не имеет и считает его таким же потерпевшим», — сказал Алексей Кравченко в ходе заседания Мосгорсуда, где рассматривалась апелляционная жалоба на домашний арест его подзащитного.

Адвокат уточнил, что между Кувшиновым и Фадеевым состоялась очная ставка, в ходе которой продюсер подтвердил свою позицию.

Кувшинов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере— в незаконном переоформлении прав на хиты Линды, автор которых — Фадеев. Сумма ущерба превышает миллион рублей. Кувшинов находится под домашним арестом, который ему сегодня продлили.

«Апелляционной инстанцией Московского городского суда оставлено без изменения постановление <…> об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Кувшинова», — уточнили в суде.

Дело было возбуждено 20 февраля этого года. Оно связано с незаконным переоформлением прав на исполнение песен, которые принадлежали экс-продюсеру Линды Максиму Фадееву, что привело к ущербу более чем в 1 млн рублей. В суде Кувшинов отверг обвинения в мошенничестве, его адвокат возражал против домашнего ареста, чтобы продюсер мог ухаживать за пожилыми родственниками.