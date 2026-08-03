Ариана Гранде сделает перерыв в публичности

«Представитель певицы эксклюзивно сообщил изданию People, что Ариана Гранде "на некоторое время отойдет от публичной деятельности" после завершения своего тура Eternal Sunshine 1 сентября», - пишет издание.



Ariana Grande

Отмечается, что сейчас под пристальным вниманием общественности находится внешний вид и здоровье певицы, которая значительно похудела за последнее время. Последней каплей стал шквал комментов по поводу «болезненной худобы» певицы в новом клипе Petal.

«Она планирует закончить тур на высокой ноте - в добром здравии и хорошем настроении, а затем взять заслуженный перерыв от публичности и нескончаемых комментариев, которые стали причиной бесконечного и непрекращающегося общественного внимания и пристального контроля», - заявил менеджмент артистки.

При этом Гранде без объяснения причин уже отказалась от следующего рабочего проекта - мюзикла «Воскресенье в парке с Джорджем», в котором певица должна была играть с коллегой по «Злой» Джонатаном Бейли следующим летом.