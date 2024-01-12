Ариана Гранде не терпит критику в «Yes, And?»

Под пульсирующий хаус-бит Ариана Гранде поет, что не собирается обращать внимание на критику в свой адрес.

Незадолго до выхода «Yes, And?» в Сети появились слухи, что песня основана на сэмпле из «Vogue» Мадонны. По звучанию трек действительно похож, но, судя по выходным данным, в новой песне Арианы Гранде обошлось без заимствований. Авторами «Yes, And?» значатся сама певица, Макс Мартин и Ilya. И Мартин, и Ilya ранее работали над «Problem», «Bang Bang», «Into You» и другими хитами Арианы Гранде.



Ariana Grande

«Yes, And?» понравилась не всем фанатам певицы. Некоторым показалось, что трек звучит слабо и невыразительно для звезды такого уровня. Другие, наоборот, похвалили Ариану Гранде – за то, что она не стоит на месте и экспериментирует с новыми для себя стилями. Тем более, что после альбома Бейонсе «Renaissance» (2022) танцевальная музыка 1990-х стала новым трендом. Так или иначе, сингл «Yes, And?» привлек внимание – сейчас он возглавляет 29 iTunes-чартов мира и стал обсуждаемой темой в соцсетях.

Когда выйдет новый альбом Арианы Гранде, пока неизвестно, его название тоже не раскрывается.