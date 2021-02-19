Ариана Гранде выпустила делюкс-«Positions» с тест-драйвом

Гранде подтвердила, что "Test Drive" станет шестнадцатым треком Positions 11 февраля 2021 года, во время обратного отсчета до премьеры музыкального видео с ремиксом "34 + 35". 17 февраля 2021 года Гранде опубликовала отрывок песни в социальных сетях, а сегодня трек официально вышел.

«Нет, я не чувствую необходимости ничего тестировать. / Детка, я продана тебе, так что мне никогда не нужно ничего тестировать / Ничего не тест-драйв», - поет Ариана.

Test Drive - самая короткая песня на Positions (Deluxe), не являющаяся перерывом, с общим временем 2:02. Также в альбом вошли новые треки Worst Behavior и Main Thing.



Ariana Grande

Во время ремикса "34 + 35" (обратный отсчет до премьеры) Гранде рассказала, что у нее возникла дилемма при составлении оригинального трек-листа Positions, потому что она не могла решить, следует ли Test Drive или Love Language заполнить слот трека 11. В конце концов, однако, она показала, что ей нравится, как получился оригинальный трек-лист, и что она «ничего в нем не изменит».

«Я всегда представляла [новые песни], которые появятся как часть этой эпохи, этой главы, этой сюжетной линии, этого альбома. Было ощущение, что их нужно услышать, и они должны были дать альбому вторую жизнь в будущем», - говорит Гранде.