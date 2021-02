Ариана Гранде выпустила делюкс-«Positions» с тест-драйвом

В записи «Positions» приняли участие The Weeknd (“off the table”), Doja Cat (“motive”) и Ty Dolla Sign (“safety net”), а соавтором песни «obvious» выступил фронтмен OneRepublic Райан Теддер. Кстати, с The Weeknd Гранде работала и раньше: в 2014 году музыканты выпустили совместный сингл «Love Me Harder», добравшийся до седьмой строчки Billboard Hot 100.