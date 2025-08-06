Ирина Нельсон стала первой певицей в России с личным вертолетом

Ирина Нельсон придумала необычный метод борьбы с дорожными заторами. Теперь артистка предпочитает путешествовать на собственном вертолете. По её словам, такое решение обусловлено необходимостью оперативно добираться до концертных площадок и экономить энергию перед выступлениями.



Ирина Нельсон

«Раньше было сложно успеть вовремя — пробки мешали, а сейчас появилась возможность свободно передвигаться. Мы планируем наши ближайшие туры именно таким образом», — рассказала Ирина.

Её муж также поддержал инициативу супруги, получив лицензию пилота, чтобы помогать ей управлять воздушным судном.

Нельсон подчеркнула, что покупка вертолета вызвана чисто практической целесообразностью, а не амбициями или желанием выделяться среди коллег по сцене.

«Меня совсем не радует мысль, что я стала первой российской певицей, приобретшей вертолет. Это не важно. Главное, что эта машина необходима лично мне и моей группе. Группа Reflex всегда обещает оставаться молодой душой и радовать поклонников оригинальными решениями. Обещания выполняются!» — заявила певица.

Группа Reflex продолжает активную гастрольную деятельность и работает над новыми проектами. Ирина убеждена, что впереди много интересных новшеств, а приобретение личного вертолета стало лишь первым шагом в новой творческой фазе.