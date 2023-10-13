Reflex выпустил новую версию хита «Последнее свидание»

Изначально она вошла в альбом коллектива «Я тебя всегда буду ждать» в 2002 году, а годом позже её включили в трек-лист пластинки «Это любовь!!!». Музыку и слова песни совместно написали композитор и продюсер Вячеслав Тюрин и Александр Неустроев.

«Мы не собирались заново переиздавать эту песню. Но в какой-то момент нам всё же захотелось дать ей новую жизнь. Потому что она настолько светлая и чистая, как наша юность, как наша первая любовь. Эта песня — благодарность нашей беззаботной молодости, эта песня вечная. Она будет трогать сердца каждого молодого поколения. Нужно только менять её обёртку в духе каждого периода времени и делать это максимально талантливо, а мы это умеем. Ведь музыкальный бренд Reflex — это уже «печать мастера». И тогда песня будет жить вечно», — сообщил Вячеслав Тюрин.



Ирина Нельсон

Одновременно к песне выпустили лирик-видео, созданное дизайнером и музыкантом Николаем Ракушиным. Оно сделано с помощью обработки несколькими нейросетями реальных сторис и рилз Ирины Нельсон.