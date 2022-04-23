Reflex и Nechaev спели «Первый раз» по-новому

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Reflex и Nechaev выпустили совместный сингл «Первый раз». Поклонники группы Reflex могут догадаться, что это кавер на известную песню коллектива, но это не совсем так (слушать песню).

Трек «Первый раз» впервые представили слушателям в 2002 году в студийном альбоме «Я тебя всегда буду ждать». Музыку написал Вячеслав Тюрин, а слова — Ирина Нельсон. Эта композиция стала золотым хитом и выходила также в других аранжировках — акустической версии и в новом исполнении в 2014 году.

Совсем недавно шлягеру решили подарить вторую жизнь. Кирилл Нечаев всегда любил Reflex за интеллигентность и красоту музыки и текстов. Он написал совершенно новые куплеты, а также придумал для дуэта новую аранжировку.


Reflex
Reflex

22 апреля сингл вышел на всех порталах, а компания Reflexmusic разместила лирик-видео на своих каналах в YouTube и Rutube. Премьерный трек приобрёл совершенно новое модное звучание, но в то же время в нём присутствует фирменная ностальгия «Рефлекса», пробирающая до мурашек.

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