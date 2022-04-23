Reflex и Nechaev спели «Первый раз» по-новому

Трек «Первый раз» впервые представили слушателям в 2002 году в студийном альбоме «Я тебя всегда буду ждать». Музыку написал Вячеслав Тюрин, а слова — Ирина Нельсон. Эта композиция стала золотым хитом и выходила также в других аранжировках — акустической версии и в новом исполнении в 2014 году.

Совсем недавно шлягеру решили подарить вторую жизнь. Кирилл Нечаев всегда любил Reflex за интеллигентность и красоту музыки и текстов. Он написал совершенно новые куплеты, а также придумал для дуэта новую аранжировку.







Reflex

22 апреля сингл вышел на всех порталах, а компания Reflexmusic разместила лирик-видео на своих каналах в YouTube и Rutube. Премьерный трек приобрёл совершенно новое модное звучание, но в то же время в нём присутствует фирменная ностальгия «Рефлекса», пробирающая до мурашек.