Reflex переделал «Зиму»

Песня уже довольно хорошо знакома слушателям, так как впервые была представлена в альбоме «Non Stop» 2003 года и без всякой раскрутки, только благодаря сарафанному радио, стала популярной. Музыку написал продюсер группы Вячеслав Тюрин, слова - Леона Войналович и Ирина Нельсон.

«Песне решили придать новое звучание, так как об этом очень просили поклонники на концертах Ирины Нельсон, а также в честь наступающей зимы», - сообщили представители группы.

В сингл «Зима» вошло два трека – кроме самой песни, он содержит её инструментальную версию.