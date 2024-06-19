Звезды российского шоу-бизнеса собираются помедитировать

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В Relax-медитации примут участие Кирилл Туриченко из группы «Иванушки International», Ева Польна, солистка Reflex Ирина Нельсон, экс-участница группы «Ранетки» Нюта и другие артисты.

Relax-медитация от радиостанции Relax FM стартует 23 июня в 9 утра в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве, а также одновременно в Тюмени, Омске, Казани и Сочи. Цель – помочь жителям мегаполисов расслабиться, отвлечься от суеты и обрести гармонию, а заодно установить новый рекорд – по самой массовой медитации в городах России. Достижение будут фиксировать представители Книги рекордов России.

Можно участвовать и онлайн, пройдя регистрацию на странице проекта на сайте Relax FM. Именно так собирается поступить певица Ева Польна, которая пообещала непременно проснуться в 9 утра, даже если накануне полностью выложится на концерте.

Ева Польна будет медитировать онлайн
Ева Польна будет медитировать онлайн

«Мы вами гордимся, вы молодцы. Это так здорово, что посреди суеты вы находите время подумать о себе, о том лучшем, что есть у вас внутри. Правда, это круто, и где бы вы ни находились, я с вами!» – обратилась к участникам медитации Ева Польна.

Кирилл Туриченко станет частью рекорда
Кирилл Туриченко станет частью рекорда

А вот Кирилл Туриченко из группы «Иванушки International» с супругой Дарьей Тарасовой, солистка Reflex Ирина Нельсон, композитор и продюсер Вячеслав Тюрин, певица и экс-участница группы «Ранетки» Нюта собираются лично отправиться в «Царицыно», чтобы помочь установить рекорд. Будут медитировать вместе со слушателями также музыканты и блогеры Ольга Краснова, Милана Тюльпанова, Татьяна Строкова.

«Конечно же, я советую всем участвовать в этом событии. Это несет не только пользу вам, но и гармонию в общество в целом», – считает Ирина Нельсон.

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Сати Казанова, основатель и вокалистка проекта Sati Ethnica, прокомментировала идею, назвав медитацию настоящим вдохновением. Сама она, говорит артистка, именно медитациям обязана глобальными переменами в своей жизни. По словам Сати, медитации повлияли на ее творчество – она перестала исполнять «кассовые» песни и начала работать с этнической, мантровой музыкой.

Сати Казанова считает медитацию вдохновением
Сати Казанова считает медитацию вдохновением

Идею медитировать всем вместе положительно оценили Гарик Burito, Звонкий, Нюша, Анна Май, TERRY, Gazan, музыкант и композитор Артур Страхов, шоумен Антон Лаврентьев, блогер-танцор Полина Дубкова, певица и телеведущая Nastya Vo.

«К сожалению, 23 июня я буду в Санкт-Петербурге, поэтому просто желаю всем, чтобы медитация принесла пользу вам и вашим близким, чтобы вы были спокойны и притягивали к себе только хорошие новости», – пожелал Дмитрий Маликов.

Дмитрий Маликов пожелал всем гармонии
Дмитрий Маликов пожелал всем гармонии

Relax-медитация пройдет в рамках 10-го Международного дня йоги в России. Прошлым летом радиостанция уже собрала для одновременной медитации более 1000 человек в Москве, теперь событие обещает стать еще масштабней.

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