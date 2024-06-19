Звезды российского шоу-бизнеса собираются помедитировать

Relax-медитация от радиостанции Relax FM стартует 23 июня в 9 утра в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве, а также одновременно в Тюмени, Омске, Казани и Сочи. Цель – помочь жителям мегаполисов расслабиться, отвлечься от суеты и обрести гармонию, а заодно установить новый рекорд – по самой массовой медитации в городах России. Достижение будут фиксировать представители Книги рекордов России.

Можно участвовать и онлайн, пройдя регистрацию на странице проекта на сайте Relax FM. Именно так собирается поступить певица Ева Польна, которая пообещала непременно проснуться в 9 утра, даже если накануне полностью выложится на концерте.



Ева Польна будет медитировать онлайн

«Мы вами гордимся, вы молодцы. Это так здорово, что посреди суеты вы находите время подумать о себе, о том лучшем, что есть у вас внутри. Правда, это круто, и где бы вы ни находились, я с вами!» – обратилась к участникам медитации Ева Польна.



Кирилл Туриченко станет частью рекорда

А вот Кирилл Туриченко из группы «Иванушки International» с супругой Дарьей Тарасовой, солистка Reflex Ирина Нельсон, композитор и продюсер Вячеслав Тюрин, певица и экс-участница группы «Ранетки» Нюта собираются лично отправиться в «Царицыно», чтобы помочь установить рекорд. Будут медитировать вместе со слушателями также музыканты и блогеры Ольга Краснова, Милана Тюльпанова, Татьяна Строкова.

«Конечно же, я советую всем участвовать в этом событии. Это несет не только пользу вам, но и гармонию в общество в целом», – считает Ирина Нельсон.

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Сати Казанова, основатель и вокалистка проекта Sati Ethnica, прокомментировала идею, назвав медитацию настоящим вдохновением. Сама она, говорит артистка, именно медитациям обязана глобальными переменами в своей жизни. По словам Сати, медитации повлияли на ее творчество – она перестала исполнять «кассовые» песни и начала работать с этнической, мантровой музыкой.



Сати Казанова считает медитацию вдохновением

Идею медитировать всем вместе положительно оценили Гарик Burito, Звонкий, Нюша, Анна Май, TERRY, Gazan, музыкант и композитор Артур Страхов, шоумен Антон Лаврентьев, блогер-танцор Полина Дубкова, певица и телеведущая Nastya Vo.

«К сожалению, 23 июня я буду в Санкт-Петербурге, поэтому просто желаю всем, чтобы медитация принесла пользу вам и вашим близким, чтобы вы были спокойны и притягивали к себе только хорошие новости», – пожелал Дмитрий Маликов.



Дмитрий Маликов пожелал всем гармонии

Relax-медитация пройдет в рамках 10-го Международного дня йоги в России. Прошлым летом радиостанция уже собрала для одновременной медитации более 1000 человек в Москве, теперь событие обещает стать еще масштабней.