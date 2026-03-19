Tsoy анонсировал сроки выхода пластинки, написанной Азаматом Мусагалиевым

Анатолий Цой (Tsoy) и Руслан Кристаллов, руководитель музыкального отдела «Инсайт Люди», появились в эфире по двойному поводу: компания празднует пятилетний юбилей, а артист готовит к выпуску новый альбом.

Весь материал для пластинки написал Азамат Мусагалиев – резидент Comedy Club и звезда КВН, которого публика привыкла воспринимать прежде всего как комика. Мало кто догадывался, что за острым юмором скрывается серьезный автор-песенник. Как оказалось, Азамат пишет музыку еще со времен КВН – для проектов «Однажды в России» и Comedy Club, – но долгое время это оставалось его личным, непубличным делом.

«Мало кто знает, что Азамат – автор еще со времен КВН. Как у любой творческой личности, рано или поздно, вдруг стреляют какие-то чувства, личные моменты всплывают – и это выливается в строки. Он однажды ночью написал мне: хочешь спеть мою песню? Я приехал на студию – говорит, а у меня есть еще одна. Я говорю: а может, напишешь мне тогда альбом? – Ну давай».



Семь песен уже готовы, релиз ожидается в конце апреля. Цой пообещал и концертную презентацию на площадке «Авторадио». Первый трек из нового альбома «Пледик», прозвучавший в живом исполнении прямо в студии, стал для слушателей шоу настоящим подарком.

Параллельно с музыкой певец активно снимается. В новогоднем фильме «Письмо деду Морозу» с Натальей Орейро, Иваном Охлобыстиным и Кристиной Асмус Цой сыграл шаолиньского монаха – персонаж весь фильм изъясняется исключительно с помощью хокку. «Хорошо, что не курьера сыграл», – с самоиронией прокомментировал артист.

Еще одна его роль в этом сезоне – рыжий участник «Иванушек International» в «Невероятных приключениях Шурика». «Вот такие у меня неоднозначные роли», – смеется Цой.



Отдельно обсудили важных для многих артистов вопрос: новый закон потенциально ограничивает использование латиницы на афишах. Цой работает под псевдонимом Tsoy – и признается, что «просто Цой» на афише создает очевидную путаницу с легендарным исполнителем Виктором Цоем.

«Если разрешат – будет хорошо. Не разрешат – вернемся к оригиналу, и буду просто Анатолий Цой».

Вместе с Цоем в студию пришел Руслан Кристаллов, руководитель музыкального отдела «Инсайт Люди». Продюсерский центр празднует пятилетие, и именно Анатолий Цой стал их первым резидентом пять лет назад.

«Толя был нашим первым подписанным артистом. Спасибо тебе за то, что начал эту музыкальную главу внутри "Инсайт Люди". Пять лет – это большой путь, и мы прошли его вместе».

Руководитель музыкального отдела «Инсайт Люди» поделился текущими успехами своих подопечных. Настоящим прорывом стал резидент UncleFlexxx: его свежий хит «SMS» не только штурмует российские площадки, но и вошел в топ-40 мирового чарта Shazam, закрепившись на 36-й строчке.

«У нас есть артист – его зовут UncleFlexxx. Его песня "SMS" сейчас на вершине чартов. Скажу больше: 36-е место в мировом чарте Shazam – для нас это суперкрутое достижение».

Отдельно он раскрыл принципы работы «Инсайт Люди» с артистами. Компания постоянно сканирует соцсети в поисках талантов, следит за трендами и гибко подходит к сотрудничеству – от полного продюсирования до помощи с дистрибуцией. На вопрос о том, с кем проще работать – со звездами или новичками, – Руслан ответил предельно прямо:

«Иногда с большими, состоявшимися артистами работать гораздо сложнее: часто они не готовы слышать критику. Начинающим в этом плане проще – они открыты новому и не боятся пробовать разные направления».

В качестве примера успешного старта он привел Beloboka – самобытный фолк-проект, который при поддержке ПФКИ выпустил первый аудиовизуальный альбом. По словам Руслана, через песни удалось рассказать уникальные истории разных регионов страны, и в итоге получилась «очень классная история».