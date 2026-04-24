Lumen выпустил новый альбом «Любовь и красота»

В релиз вошли девять песен, одна из которых «Можно» была представлена ранее в виде отдельного сингла.

На запись альбома Lumen собрал уже больше 4 миллионов рублей, а краудфандинговую компанию, которая должна была закончиться на днях, продлили до 30 апреля.



Lumen

2 мая в московском клубе Base состоится презентация нового альбома «Любовь и Красота».

«Мы хотим вернуться в старые добрые времена и сыграть релиз целиком — от первой до последней песни, — рассказывает Тэм. — А ещё проведём автограф-сессию, о которой нас давно просили. Сделаем это в клубе до концерта — чтобы у нас было побольше времени пообщаться. Конечно, мы дополним сет-лист старыми композициями, но в целом выступление будет короче привычного концерта — чуть больше часа».

Осенью Lumen отправятся в масштабный тур с новым световым шоу, которое также впервые будет представлено на концерте 2 мая в Москве.