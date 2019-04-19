Lumen создал «Культ пустоты»

Работа над мини-альбомом велась в Уфе на собственной студии группы, сообщает «Наше радио». Две песни с EP уже знакомы слушателям — заглавная «Культ пустоты» впервые прозвучала в феврале на премии «Чартова дюжина» в Санкт-Петербурге, где фронтмен Lumen Тэм Булатов стал победителем в номинации «Солист». Песня «Тем, кто топчет землю» стартовала на «Нашем радио» в конце марта и сейчас уверенно поднимается в чарте радиостанции.
«Мы сочинили много песен, их хватило бы на полноценный альбом. Но это очень разные по содержанию композиции. Не изменяя себе, мы продолжаем творить без оглядки на стили и рамки, что не мешает нам трезво оценивать результаты. И по итогам этой оценки стало понятно, что все эти песни плохо сочетаются между собой, если выдавать их одномоментно. Именно поэтому мы объединили треки по смыслу и настроению в небольшие релизы, первый из которых назвали «Культ пустоты», — рассказывает Тэм. — «Получился очень цельный релиз. Заглавный трек описывает то, что нас не удовлетворяет в современном мире. Песня «Нейрошунт» — продолжает тему одиночества в большом городе. «Улей» — о том, в чём мы видим причины сложившейся ситуации. А песня «Тем, кто топчет землю» — это, помимо прочего, разговор о том, что всё в наших руках».
Lumen
Предыдущий диск «Хроника бешеных дней» вышел в конце 2016 года и стал восьмым студийным альбомом Lumen
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