«Lumen» выпустил альбом про Бэтмена

В альбом вошло девять студийных песен «Люмена» и два трека в концертном исполнении – «Далеко» и «Гореть».

В этом году герою Бэтмену исполняется 80 лет, сообщает Intermedia. В честь этого события во всём мире издательства, выпускающие комиксы DC, как и сама DC Comics, создавшая Бэтмена, придумывают различные акции. Одной из них стала акция издательства «Азбука-Аттикус», пригласившего «Lumen» записать саундтрек к популярному комиксу.

- Мне уже довелось познакомиться со всеми выпусками, там происходят невероятные события, участвуют практически все супергерои, которые были придуманы компанией DC, — рассказал лидер группы Тэм Булатов. — Мы по мотивам всей этой истории сочинили песню, для тех, кто прочитал [комикс], она будет о совершенно понятных вещах, для тех, кто не прочитает, она будет совершенно о другом. У нас получилось, рассказывая о Бэтмэне, не говорить об этом в лоб.



Lumen

Сам комикс «Бэтмен. Темные ночи. Металл. Том 1» поступит в продажу 21 сентября, в День Бэтмена.