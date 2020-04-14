Lumen спел про нынешнюю «Весну»

Работа над мини-альбомом велась в Уфе на собственной студии группы, сообщает «Наше радио». Две песни с EP уже знакомы слушателям — заглавная «Культ пустоты» впервые прозвучала в феврале на премии «Чартова дюжина» в Санкт-Петербурге, где фронтмен Lumen Тэм Булатов стал победителем в номинации «Солист». Песня «Тем, кто топчет землю» стартовала на «Нашем радио» в конце марта и сейчас уверенно поднимается в чарте радиостанции.

