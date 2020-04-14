Lumen спел про нынешнюю «Весну»

«Нас, как и многих, в первую очередь волнует ситуация с пандемией. Но, помимо этого, в нашей стране подняли важный вопрос о внесении изменений в Конституцию. Мы против внесения поправок единым пакетом - это лишает нас возможности поддержать одни изменения и предотвратить другие. Новая песня появилась из размышлений о происходящем. Обе эти ситуации - пандемия и реформа, рисуют общую не радужную картину будущего", - говорит фронтмен группы Тэм Булатов.
Неделей ранее состоялся релиз сингла "Хороший царь и знакомая вонь", Lumen записали кавер-версию песни "Гражданской Обороны". И кавер, и новый трек взаимодополняют друг друга, это дилогия, что отражено даже в оформлении синглов.
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