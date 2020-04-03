Lumen спел про хорошего царя и «знакомую вонь»

Песня Летова, по мнению музыкантов Lumen, сегодня заиграла новыми красками и заставляет нас горько иронизировать над прежними смыслами.

В тот же день, когда Конституционный суд принял решение, что в связи с изменением нашего основного закона отсчёт президентских сроков Путина можно начинать с нуля, мы записали черновик нашей версии песни группы “Гражданская Оборона“.



«Хороший царь и знакомая вонь»

То, каким образом происходило и происходит принятие решений по этой реформе; то, как власть спешила напролом с всенародным голосованием, чтобы не дать гражданам возможности понять суть изменений; то, что все изменения предлагается принимать на всенародном голосовании единым пакетом - всё вышеперечисленное вызывает у нас отвращение, неприятие и злость. Всеобщая беда внесла коррективы в план, который мы считаем очередным обманом нашего народа. Пандемия отсрочила проведение голосования, что даёт всем нам время и возможность разобраться в том, что происходит. Все благие начинания данной реформы должны быть выполнены людьми у власти просто по факту долга. Просто потому, что это их прямая обязанность, а не взамен на возможность обнулить президентские сроки нынешнего главы государства. И этого легко достичь. Мы считаем, что все предлагаемые изменения в Конституцию РФ должны выноситься на всенародное голосование по отдельности, в том числе и вопрос об обнулении президентских сроков. Наше с вами желание помочь социально незащищённым согражданам не должно быть в заложниках у политических амбиций представителей власти. Мы за реформу, а не за обман! Присоединяйтесь!»