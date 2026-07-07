Песню группы Lumen «Государство» удалили со стримингов

Песня пропала с Яндекс Музыки, Spotify и Apple Music. В альбоме «Свобода» 2005 года, где она была размещена, теперь 12 треков вместо 13. При этом композиция по‑прежнему доступна в VK Музыке.

Исчезновение трека связали с административными претензиями к композиции. В конце июня прокуратура Черемушкинского района составила протокол на вокалиста «Люмена» Рустема Булатова, сообщает телеграм-канал «Новости. Уфа Башкортостан». Поводом стала публикация текста «Государства» на сайте Genius. Ведомство усмотрело в действиях музыканта признаки разжигания ненависти к социальной группе через интернет (ст. 20.3.1 КоАП РФ). В песне, в частности, есть такие строки: «Здесь типа демократия, на самом деле царство, я так люблю свою страну и ненавижу государство».



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Суд отправил постановление прокуратуры на доработку, так как Рустема Булатова не уведомили о начале дела. Но текст песни все же удалили с Genius. Позже артист заявил, что претензии касались сайта, а не его лично. На вопрос о запрете исполнять «Государство» и его отсутствии на стримингах певец отказался отвечать.