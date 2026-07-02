Кайли Миноуг и Snow Patrol спели «These Alarms»

Изначально Гэри Лайтбоди, фронтмен Snow Patrol, написал «These Alarms» в 2024 году. Рабочим названием трека было «Kylie», поскольку Миноуг стала источником вдохновением. Snow Patrol думали включить песню в альбом «The Forest Is The Path» (2024), но решили отложить ее, чтобы сделать дуэт.

Вот что рассказал о «These Alarms» вокалист Snow Patrol:

«Я большой поклонник Кайли. Я написал "These Alarms", думая о ней. Показал песню Джонни Макдейду и Нейтану Коннолли [клавишник и гитарист Snow Patrol]. Трек очень им понравился. Но когда мы закончили песню, то быстро поняли – в ней чего-то не хватает. И знали: недостающим звеном был голос Кайли».



Kylie Minogue

Snow Patrol отправили песню Кайли Миноуг, надеясь, что «These Alarms» ей понравится. Артистка одобрила трек и согласилась на сотрудничество. С ее голосом песня наконец-то обрела завершенность. И Snow Patrol поняли, что все сделали правильно: «These Alarms» не должна была теряться среди других альбомных треков, а жить своей жизнью.

Миноуг похвалила песню и призналась, что с любопытством слушала демо-запись. Когда она узнала, что трек называется «Kylie», ей очень захотелось с ним ознакомиться. А вокалиста Snow Patrol Гэри Лайтбоди она назвала «блестящим автором песен» и добавила, что сотрудничество с ним было для нее честью.