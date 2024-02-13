Кайли Миноуг стала «Глобальной иконой» для BRIT Awards

Как сообщается в соцсетях премии, артистка также выступит на сцене O2 Arena в Лондоне.



Kylie Minogue

Премия Global Icon присуждается «поистине выдающимся артистам» и в данном случае отметит пять десятилетий Миноуг в музыке, за которые она выпустила 16 студийных альбомов. В 2021 году Тейлор Свифт стала первой женщиной, получившей эту награду, среди предыдущих лауреатов были Элтон Джон, Робби Уильямс и Дэвид Боуи.

«Я очень рада, что меня удостоили награды «Глобальная икона» и я присоединяюсь к перекличке таких невероятных артистов, — заявила Кайли в комментарии BBC. - Великобритания всегда была моим домом вдали от дома, поэтому британцы занимают особое место в моем сердце. У меня остались потрясающие воспоминания о наградах за эти годы, и мне не терпится вернуться на британскую сцену».

Кайли получила свою первую награду BRIT как лучшая международная исполнительница в 2002 году (всего у нее три статуэтки, и в этом году он также номинирована в этой категории), а в 2009-м она была соведущей церемонии вручения.