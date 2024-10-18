Кайли Миноуг добавила танцев в «Tension II»

В релиз, который является продолжением ее прошлогоднего альбома «Tension», который превзошел по продажам топ-20 британского хит-парада, стал девятым альбомом певицы номер один и принес Кайли ее вторую премию «Грэмми», вошли 13 треков – сольных и дуэтных. В их числе ранее выпущенные «Lights Camera Action», «Edge Of Saturday Night» с Blessed Madonna, «My Oh My» с Биби Рексой и Туве Лу, «Midnight Ride» с Орвиллом Пеком и Дипло и «Dance Alone» с Сией.

Изначально Миноуг не собиралась выпускать отдельный релиз и просто хотела дополнить «Tension» свежим материалом. Однако певица высоко оценила несколько треков, которые не вышли на первом альбоме. К тому же у нее появилась возможность сотрудничества с новыми продюсерами и авторами песен. Поэтому Кайли Миноуг отказалась от идеи делюкса в пользу отдельной пластинки.



Kylie Minogue

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Певица сравнила «Tension II» с «веселой компанией друзей». А в пресс-релизе альбом описывается как «энергичная, высокооктановая версия» «Tension» с «танцевальными гимнами» и более электронным звучанием. В пластинке можно услышать влияния диско, EDM, электропопа и музыки 1980-х.

Критикам новая работа Миноуг понравилась. Журнал Classic Pop отметил, что песни с «Tension II» «достойны полного шика Кайли», но остался не слишком высокого мнения о треках с участием других артистов. Издание Junkee назвало «Tension II» одним из лучших альбомов Миноуг, «укрепляющих ее наследие в поп-музыке».