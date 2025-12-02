Кайли Миноуг рассказала о соперничестве с Мэрайей Кэри на Рождество

У австралийской поп-принцессы есть шанс впервые возглавить рождественский чарт с ее праздничным рождественским хитом под названием Kylie Christmas (Fully Wrapped), одним из новых треков, выпущенных в переиздании альбома Kylie Christmas, приуроченном к 10-летию, но она признает, что это нелегкая задача, когда имеешь дело с самой Королевой Рождества и ее бессмертным хитом All I Want For Christmas Is You.

В интервью Daily Star она заявила:

«Честно говоря, я об этом не думала. Это как пытаться остановить цунами. Ни один MC не будет всегда рождественским. Ну, посмотрим. У меня бы снова возникло ощущение, будто на дворе 1988 год, и это было бы очень весело».



Kylie Minogue

Кайли и ее коллега по сериалу «Соседи» Джейсон Донован не смогли занять первое место на рождественском фестивале с песней «Special For You» в 1988 году, но первое место занял благотворительный сингл Band Aid II «Do They Know It's Christmas?».

Она пошутила:

«Нас что, столкнули? Ну, скажем так, было бы неплохо. Но самое главное для меня — выбросить Рождество из головы, потому что оно не выходило у меня из головы уже 10 лет».

В другом месте Кайли призналась, что сэр Элтон Джон прочно занимает первое место в списке ее мечтаний о сотрудничестве.

«Элтон Джон. Я выступала с ним только один раз, в 94-м. Он был в женском платье, как Донателла Версаче!»

Тем временем певица Padam Padam планирует сделать перерыв в карьере после двух напряженных лет, имея за плечами два альбома и 66-дневное мировое турне Tension, но это не значит, что она не будет работать.

В своей колонке Bizarre в газете The Sun она рассказала:

«Мне кажется, я не останавливалась. Это был очень насыщенный год, но, думаю, я буду заниматься музыкой просто из любви к ней и, возможно, даже заработаю какие-то деньги. Я бы с радостью проводила в студии большую часть времени. Мне это нравится. Я считаю, что работа становится только интереснее и приносит больше удовлетворения. Возможно, работа над рождественским альбомом во время тура Tension была не таким уж мудрым решением, но мне это нравится. Не знаю насчёт релиза. Думаю, мне просто стоит заняться фоновой работой?..?.?.? может быть».