Кайли Миноуг выпустила первый сингл из будущего альбома

Первый сингл альбом выпущен в соавторстве с частыми соавторами певицы Ричардом «Биффом» Стеннардом и Эшем Хоусом.

«Скажи что-нибудь, скажи что-нибудь, - щебечет Кайли над каскадными синтезаторами, - расскажи мне, как ты себя чувствуешь». В тот момент, когда вы думаете, что песня не может стать более милой, она поражает нас таким рефреном: «Поскольку любовь - это любовь, она никогда не заканчивается - можем ли мы все быть как один снова?»



Kylie Minogue

«Мы написали это в прошлом году, - сказала Кайли Зои Болл на BBC Radio 2 . - Я просто думаю, что это великая песня, и в то же время она очень душевная», прежде чем добавить, что речь идет о «нашем вечном поиске любви».

Мисс Миноуг даже рассказала о ролике, снятом Софи Мюллер. Для начала, он имеет космическую тему (например, «галактическая дискотека») и должен выйти через «неделю или две». Что касается духа альбома, - «это в значительной степени вечеринка, - рассказала Кайли. - В таком случае это может быть дискотека на кухне или в гостиной», - намекнула она на кризис COVID-19.

15-й студийный альбом певицы Disco выходит 6 ноября. Последний альбом певицы Golden вышел в 2018 году.