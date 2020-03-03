Кайли Миноуг готовит новый альбом

Это почти наверняка будет возвращением к сверкающим корням дэнс-музыки - потому что Кайли много раз говорила про это в интервью. Однако ее команда была пока неизвестна. Похоже, австралийский поп-звезда работает с ветераном, немецким продюсером Mousse T. (известным по треку «I'm So Horny») и итальянским хитмейкером Алексом Гаудино (человек, стоящий за «Destination Calabria»). Принимая во внимание их участие, вполне возможно, что новый альбом Кайли может быть скорее евро-хаусом, чем «взрослым дэнсом».

«Я действительно в восторге от музыки, - говорила ранее Кайли Миноуг. - Я думаю, что это вернется на танцпол, как взрослая дискотека; вот так я хочу, чтобы это было».



Kylie Minogue