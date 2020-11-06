Кайли Миноуг вернулась к Disco

Полностью отходя от влияния кантри её предыдущего студийного альбома Golden (2018), этот новый альбом включает в себя влияние диско-музыки 1970-х, 1980-х и 1990-х, а также современной электронной клубной музыки.

После успеха предыдущего альбома Golden, певица в 2019 году заявляла, что хотела бы создать альбом «поп-диско» и вернуться к записи нового материала после выступления на концертных турах. Затем Миноуг выпустила свой четвертый альбом лучших хитов «Step Back in Time: The Definitive Collection» в июне 2019 года, который также дебютировал под номером один в Великобритании и Австралии после выступления, которое привлекло 3,9 миллиона зрителей на фестивале в Гластонбери (самое большое количество зрителей в Гластонбери в его истории).

Миноуг впервые начала продюсирование Disco осенью 2019 года. Когда она впервые начала работу над альбомом, как и с предыдущим студийным альбомом, у нее не было твердой концепции. Тем не менее, во время ее тура Golden (2018–2019) в сет-лист входила секция, созданная под влиянием Studio 54, которая вдохновила Миноуг. После первых нескольких студийных сессий и обсуждений со своим A&R она почувствовала, что ее творческим направлением должно стать «возвращение на танцпол» и создание альбома с элементами диско.

Работа над Disco продолжалась во время пандемии COVID-19 в 2020 году, когда Миноуг использовала домашнюю студию для записи во время локдауна. Алистер Норбери, президент звукозаписывающего лейбла Миноуг BMG, объявил издательству Music Week, что Миноуг также учится записывать и создавать свой собственный вокал с помощью музыкального программного обеспечения Logic Pro, чтобы продолжить работу в условиях изоляции. Примерно 90% альбома было создано в ее домашней студии, и Миноуг оттачивала тему бегства от реальности во время ограничений.



Kylie Minogue

Как и в случае с ее предыдущим студийным альбомом, а также с ее альбомом 1997 года Impossible Princess, Миноуг сама написала весь материал в соавторстве. Хотя она писала песни для каждого из своих альбомов с 1990 года, - это первый раз, когда она спродюсировала свою собственную работу.

Главный сингл с альбома "Say Something" был выпущен 23 июля 2020 года. Второй сингл "Magic" был выпущен 24 сентября, и был встречен положительно. Промо-трек "I Love It" был выпущен месяцем позже, 23 октября. Целиком альбом Disco выпущен 6 ноября 2020 года компаниями Darenote и BMG Rights Management.

Альбом выпущен в трех редакциях. Стандартная включает в себя 12 песен. Deluxe Edition добавляет 4 бонус-трека, а японский Deluxe, который выйдет 25 ноября, - еще два ремикса.