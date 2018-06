Nick Cave и Kylie Minogue снова спели дуэтом

Кейв и Миноуг спели дуэтом свой хит 1995 года Where The Wild Roses Grow, сообщает Газета.ru со ссылкой на «Би-би-си». Австралийские исполнители редко устраивают совместные выступления, и появление на сцене Миноуг стало для меломанов большим сюрпризом.



Кайли Миноуг выступила вместе с Ником Кейвом и группой The Bad Seeds

Впервые дуэт представил одну из самых ярких песен в карьере обоих вживую на фестивале Feile в Корке в 1995 году, а следующий совместный выход артистов с этой романтической композицией состоялся только в 2013 году.

Песня Where The Wild Roses Grow о трагической любви и убийстве вошла в альбом Murder Ballads, изданный Ником Кейвом и The Bad Seeds в 1996 году.