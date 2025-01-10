Валерий Леонтьев на сцену не вернется

Об этом сообщил ТАСС концертный директор исполнителя Борис Чигирев.

На вопрос, планирует ли Леонтьев проводить концерты или турне в 2025 году, директор артиста ответил отрицательно.



Валерий Леонтьев

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



«Валерий закончил карьеру, да. Предложения ему поступают, но он их не рассматривает», - сказал он.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что артист возвращается на сцену и готовит мировое турне в 2025 году.

В марте 2024 года Чигирев рассказал ТАСС, что Леонтьев завершил свою сценическую деятельность. Однако его участие в концертах и программах закончилось еще раньше официального объявления.