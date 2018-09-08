Валерию Леонтьеву вызвали скорую

Как стало известно Super, артисту вызвали скорую помощь. Сам Леонтьев объяснил организаторам конкурса своё отсутствие на концерте обострившейся пневмонией.



Валерий Леонтьев

В данный момент у сочинского отеля, где остановился Леонтьев, дежурит неотложка.

«Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на “Новой волне”. Врачи диагностировали пневмонию и категорически запретили мне выходить на сцену. Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом», - написал артист в соцсетях.