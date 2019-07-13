Валерий Леонтьев не обиделся на "прекрасного динозавра"

Концерт Валерия Леонтьева с программой «Я вернусь...» прошел в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске» с огромным успехом. Аншлаг в 6-тысячном зале, тысячи (без преувеличения) подаренных букетов, включая мини-пальму, и тысячи поцелуев и обнимашек с любимым артистом.

Эта программа у Леонтьева необычна. К своему 70-летнему юбилею артист решил исполнить песни, которых давно не пел на концертах. И вместе с хитами выглядит это действительно свежо. Начал с «Дельтаплана» в новой электронной аранжировке, потом свежая «Ловец удачи», затем старинное «Кабаре», «Ветер-скрипач», «Танго разбитых сердец»… И разговаривал грустно, будто прощался с Витебском навсегда.

Не все, кто начал петь в 20 веке, допели до 21 века. Я из тех динозавров!

Чуть позже, собирая букеты от очередных поклонниц, прислушался к словам женщины с цветами, а потом сообщил в микрофон:

Можно я повторю, что мне сказали? Мне сказали: привет из Могилева прекрасному динозавру! - и весело рассмеялся.

Валерий Леонтьев в довольно бойкой спортивной форме, двигается много, но заметно, что делать многие движения ему довольно непросто. Что касается голоса, то Леонтьев показал его всего дважды — живьем он спел первый куплет «Кабаре», причем сначала дурачился со слушателями и начинал петь то романс «Живет моя отрада», то «Памяти Каррузо», а музыканты его останавливали — дескать, поешь не ту песню. И в финале живьем пел «Ты меня не забывай», да и то половину текста спел сам зал. В эти живые моменты голос звучал уверенно, точно в ноты, и без всякого дребезжания. Так что, очевидно, тут не та ситуация, когда артист с годами петь разучился, - ему просто физически сложно спеть двухчасовой концерт с танцами.

Шоу Леонтьева работает как часы. Сменяются костюмы, у каждого номера свое танцевальное шоу. Иногда для переодеваний артиста музыканты играют инструментальные пьесы, например, гитарист осмелился играть «Либертанго» Пьяццоллы (получилось грубовато). Или парни-танцоры вышли в зал с шапкой по кругу, и пока собирали деньги, а собрали весьма ощутимую сумму, - Леонтьев не обнаружил одного из них, и из зала ему крикнули, что красавца забрали в сексуальное рабство.

«Сексуальное рабство на «Славянском Базаре»? Как вы себе это представляете? - иронически возмутился Леонтьев.

Для «Маргариты» певец облачился в плащ с гигантскими плечами-крыльями. Для «Потанцуй со мной» - в черный кожаный костюм. Каждый выход в зал — праздник для зрителей. Дарят не только цветы, но и какие-то игрушки, коробки, сладости… Под финал — череда бронебойных хитов: «Сокровища Черного моря», «Мы спасены», «Исчезли солнечные дни». Затем баллада «Занавес» и уход со сцены. Но, конечно, Валерий Леонтьев снова вернулся на сцену Витебского амфитеатра, на которой провел столько прекрасных концертов за огромное количество лет. И спел напоследок заглавную песню программы «Я вернусь».

Гуру КЕН