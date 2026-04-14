«Мне нравится Jony»: самый популярный певец Турции раскрыл своего фаворита из России

Однако он отметил, что слышал песни Jony, которые, по его словам, ему очень понравились.

«Я не слушаю много русских песен, не буду врать. Был один певец. Кажется, его зовут Jony, точно не знаю. У него несколько песен, которые я послушал, и они мне очень понравились», — поделился Blok3.



Встреча с журналистами прошла 9 апреля в московском клубе «Атмосфера» прямо перед первым сольным концертом турецкого артиста в России. Песни исполнителя стали настолько популярными, что его концерт прошел при полном солд-ауте, став заметным событием для поклонников современной поп- и рэп-музыки. Для гостей была подготовлена широкая развлекательная программа с участием лучших диджеев Москвы, а также талантливой кавер-группы. Для некоторых желающих также была организована встреча с артистом в формате «Meet&Greet».



При этом изюминкой вечера стало выступление самого Blok3. Он исполнил свои главные хиты, включая «Kusura bakma», «Git», «Napiyosun mesela» и «Sevmeyi Denemedin», которые ранее завирусились в социальных сетях и принесли ему международную популярность. По просьбе зрителей некоторые композиции прозвучали несколько раз. Зал встречал каждую песню бурными аплодисментами и долго не отпускал исполнителя со сцены. Живой звук и мощная энергетика превратили концерт в настоящий праздник музыки и эмоций.



Однако далее молодые турецкие исполнители уступят московскую сцену своим старшим коллегам. Уже 23 мая в концертном зале «Москва» выступит легенда Турции, популярный певец Мустафа Сандал. Его знаменитые песни «Araba» («Машина»), «Aya banzer» («Похожая на луну»), Isyankar («Бунтарь»), «Gel bana» («Иди ко мне») стали популярными по всему миру благодаря сочетанию современного поп-звучания и восточных мотивов.

Blok3 — один из самых прослушиваемых исполнителей Турции за последний год и ключевой представитель новой музыкальной волны. Певец получил широкую популярность благодаря сочетанию «эффекта соцсетей» и попадания в актуальное звучание новой турецкой сцены. Его треки начали активно распространяться короткими запоминающимися фрагментами, которые быстро подхватывались пользователями и приводили к огромным охватам, и, как следствие, росту количества прослушиваний по всему миру. Так он стал одним из главных представителей новой волны турецкого хип-хопа.