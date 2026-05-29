Пол Маккартни выпустил новый альбом «The Boys of Dungeon Lane»

В трек-лист вошли 14 песен, включая дуэт с Ринго Старром «Home to Us».

Продюсером «The Boys of Dungeon Lane» выступил Эндрю Уотт, работавший с The Rolling Stones, Игги Попом и Оззи Осборном. Маккартни и Уотт познакомились в 2021 году. Тогда же они записали трек «As You Lie There» – первую песню на альбоме. Кстати, Ринго Старр тоже принял участие в его создании – он сыграл на тамбурине.



Песню «Salesman Saint» Маккартни посвятил своим родителям, пережившим Вторую мировую войну. Музыкант появился на свет в 1942 году и не сразу осознал, насколько тяжело пришлось его родителям.

Данджен-Лейн из названия альбома – улица в Ливерпуле, на которой вырос Маккартни. Во многом это ностальгическая музыка. Сначала 83-летний Маккартни сомневался, стоит ли ему писать о прошлом – эта тема в его творчестве фигурирует слишком часто. Но потом понял, что не может думать ни о чем другом.