Вышел альбом «Rockstar» Долли Партон со всеми мировыми звездами

Предыстория альбома весьма занимательна. Когда в 2022 году кантри-звезда Долли Партон получила номинацию на включение в Зал славы рок-н-ролла, она пообещала, что если её в Зал славы введут, то она запишет рок-альбом. Артистку действительно включили туда. И Долли выпустила альбом «Rockstar».

Альбом включил в себя 30 треков — восемь новых авторских песен и 22 кавера на рок-хиты разных эпох, во многих случаях записанных вместе с их непосредственными авторами.

Список звездных имен поражает воображение. Пол Маккартни, Ринго Старр, Элтон Джон, Джон Фогерти, Стивен Тайлер, Стиви Никс, Мик Флитвуд, Роб Хэлфорд, Энн Уилсон, Дебби Харри, Джоан Джетт, Стинг, Никки Сикс, Кид Рок, Джон 5, Майли Сайрус, P!nk — и это только часть гостей.