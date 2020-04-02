Долли Партон пожертвовала 1 млн на разработку вакцины от коронавируса

По словам певицы, "ее давний друг" доктор Наджи Абумрад, который на протяжении долгого времени занимается исследованиями в Университете Вандербильда в США, сообщил ей, что ученым удалось достичь значительных успехов в разработке вакцины против коронавируса.



Сообщение Долли Партон

"Я пожертвую один миллион долларов (Университету) Вандербильда для этих исследований и для того, чтобы призвать людей, которые могут себе позволить делать пожертвования", - сообщила Партон на своей официальной странице Instagram.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.