Долли Партон пожертвовала 1 млн на разработку вакцины от коронавируса

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Американская певица, известная как "королева кантри" Долли Партон пожертвует миллион долларов на разработку вакцины против нового типа коронавируса.

По словам певицы, "ее давний друг" доктор Наджи Абумрад, который на протяжении долгого времени занимается исследованиями в Университете Вандербильда в США, сообщил ей, что ученым удалось достичь значительных успехов в разработке вакцины против коронавируса.

Сообщение Долли Партон
Сообщение Долли Партон

"Я пожертвую один миллион долларов (Университету) Вандербильда для этих исследований и для того, чтобы призвать людей, которые могут себе позволить делать пожертвования", - сообщила Партон на своей официальной странице Instagram.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.

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