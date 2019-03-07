Каталог Dolly Parton переходит под управление Sony / ATV

Соглашение включает в себя песни всей карьеры Партон, включая «Я всегда буду любить тебя», «Джолин», а также недавно написанные песни. Действие контракта распространяется на Северную Америку и территории, не охваченные существующими соглашениями о публикации.



Трой Томлинсон (президент / генеральный директор Sony / ATV Нэшвилл), Брюс Скавуццо (Sony / ATV SVP, бизнес и юридические вопросы), Дэнни Нозелл (генеральный директор CTK Management), Долли Партон, Мартин Бандье (председатель Sony / ATV и Генеральный директор) и Брайан Монако (президент Sony / ATV, глобальный директор по маркетингу)

Председатель совета директоров Sony / ATV Мартин Бандье сказал:

«Dolly Parton - настоящая музыкальная икона, и мы невероятно рады возможности снова поработать с ней. Ее важность, влияние и наследие как исполнителя звукозаписи признаны во всем мире, но больше всего она известна как выдающийся автор песен с несравненным каталогом песен, который мы имеем честь представлять».

Долли Партон сказала:

«Я очень рада работать с Sony / ATV. Они знают мой каталог, и они знают меня. Приготовьтесь, теперь вы будете больше слышать меня!»

Менеджер Dolly Parton Дэнни Нозелл (Danny Nozell), генеральный директор CTK Management, сказал: «После стольких лет карьеры Долли под управлением Sony мы считаем, что это отличное место для управления каталогом Долли, и мы надеемся на успешное партнерство».