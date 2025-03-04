Умер человек, вдохновивший Долли Партон на песню «Jolene»

Дин скончался в Нэшвилле, штат Теннесси, и будет похоронен на частной церемонии в присутствии ближайших родственников.

«Мы с Карлом провели много замечательных лет вместе. Словами не передать ту любовь, которую мы разделяли более 60 лет. Спасибо за ваши молитвы и соболезнования», — написала Партон.



Dolly Parton

Она познакомилась с Дином возле прачечной Wishy Washy в день переезда в Нэшвилл в возрасте 18 лет. Они поженились два года спустя на небольшой церемонии в Рингголде, штат Джорджия.

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Дин, владевший бизнесом по укладке асфальта в Нэшвилле, избегал внимания общественности, несмотря на известность своей жены. Партон и Дин сохраняли свои отношения в тайне на протяжении десятилетий.

«Многие люди говорят, что никакого Карла Дина не существует, что он просто кто‑то, кого я выдумала, чтобы отвадить от себя других людей», — поделилась певица в 1984 году.

Классическая песня Партон «Jolene» 1973 года была вдохновлена Дином. В 2008 году Партон рассказала NPR, что написала песню о кокетливой банковской служащей, которая, как ей показалось, проявила интерес к Дину.

«Она ужасно запала на моего мужа. А он просто обожал ходить в банк, потому что она уделяла ему столько внимания. Это было что‑то вроде шутки между нами — когда я говорила: „Черт, ты проводишь много времени в банке. Я не верю, что у нас есть такие деньги“», — вспомнила артистка.