Сабрина Карпентер перевыпустит «Short n' Sweet» с Долли Партон

Уже через два дня после победы на своей первой премии Грэмми — поп- звезда объявила, что выпускает делюкс-издание своего прорывного альбома Short n' Sweet с участием не кого иного, как Долли Партон в ремиксе «Please Please Please».



Sabrina Carpenter

Поделившись фотографиями обложки и списка треков делюкс-альбома в соцсетях, Карпентер написала, что она дарит расширенное издание, которое выйдет в День святого Валентина, поклонникам «в знак благодарности за то, что вы подарили этому альбому две премии Грэмми».

«Short n' Sweet Deluxe теперь доступен для предварительного заказа, — продолжила она. - И да, там написано, что в нем участвует мисс Долли Партон… Она не хотела бы, чтобы я ругалась, но, черт возьми!!!!!»

Помимо «Please Please Please (feat. Dolly Parton)», в делюкс-альбом Short n' Sweet войдут бонус-треки «15 Minutes», «Couldn't Make It Any Harder», «Busy Woman» и «Bad Reviews». Оригинальный лонгплей вышел в августе и провел две недели на вершине Billboard 200, став первым альбомом Карпентера, занявшим первое место.

Три сингла с альбома Short n' Sweet попали в Billboard Hot 100, включая ошеломительные хиты «Espresso» и «Taste». Но только один из них достиг первого места в рейтинге — «Please Please Please», которая принесла выпускнице Girl Meets World номинацию на премию «Грэмми» в номинации «Песня года» на церемонии вручения премии 2025 года, которая состоялась 2 февраля.

Карпентер проиграла «Not Like Us» Кендрика Ламара в номинации SOTY, но «Espresso» получил награду за лучшее сольное поп-исполнение. Звезда также выиграла за лучший вокальный поп-альбом Short n' Sweet.

Исполнительница «Feather» ранее упоминала королеву кантри как источник вдохновения, а Карпентер назвала Партон одним из своих самых слушаемых музыкантов на Spotify в 2024 году (наряду с ABBA, Кейси Масгрейвс, Bee Gees и собой). Звонкий звук Карпентер в большей части Short n' Sweet — особенно в «Please Please Please» и «Slim Pickins'» — также заслужил ее сравнения с певицей «9 to 5», что делает их сотрудничество особенно уместным.