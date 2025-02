Сабрина Карпентер на волне успеха переиздала «Short n’ Sweet»

Сабрина Карпентер представила делюкс-версию альбома «Short n’ Sweet». В нее вошли пять бонус-треков: «15 Minutes», «Couldn’t Make It Any Harder», «Busy Woman», «Bad Reviews» и ремикс «Please Please Please» с Долли Партон.

Вместе с премьерой делюкса Карпентер показала клип на ремикс «Please Please Please». Певица назвала Долли Партон одним из своих главных кумиров и призналась, что очень польщена сотрудничеством с ней. Звездные друзья Карпентер – Кара Делевинь, Мод Апатоу и Ханна Уэддингхэм – поздравили ее с выпуском клипа.

Альбом «Short n’ Sweet» вышел в августе 2024-го и стал уже шестой студийной работой Сабрины Карпентер. Однако именно после него певица превратилась в большую звезду. Сначала у Карпентер вышел хит «Espresso», потом – «Please Please Please», а затем она закрепила успех синглом «Taste». Взлет был настолько стремительным, что исполнительницу номинировали на «Лучшего нового артиста» на «Грэмми»-2025. Сама Карпентер, записывающая музыку уже десять лет, отнеслась к этому с юмором и назвала себя «лучшей старой артисткой». При этом ранее певицу ни разу не выдвигали на «Грэмми».



Sabrina Carpenter

На «Грэмми»-2025 Сабрина Карпентер взяла две награды: «Short n’ Sweet» стал «Лучшим вокальным поп-альбомом», а «Espresso» – «Лучшим сольным поп-исполнением». «Espresso» также признали самым прослушиваемым треком 2024-го на Spotify.