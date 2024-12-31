Женские релизы помогли продажам CD в Англии

Альбомы таких исполнительниц, как Тейлор Свифт, Сабрина Карпентер, Charli xcx и Билли Айлиш, стали движущей силой роста: совокупные продажи потоковой и физической музыки выросли почти на 10%, превысив 200 миллионов альбомов или эквивалентов, согласно данным BPI.



Charli xcx

На фоне обнадеживающих цифр BPI выступила с предупреждением о том, что предложения правительства разрешить компаниям, работающим в сфере искусственного интеллекта, обходить правила авторского права, ставят под угрозу ведущую музыкальную индустрию Великобритании.

Но, несмотря на надвигающуюся цифровую угрозу, продажи аналоговых форматов, во главе с винилом, демонстрировали высокие результаты.

Продажи винила росли 17 лет подряд и снова быстро выросли, увеличившись на 9% до 6,7 млн ​​единиц. The Tortured Poets Department Свифт возглавил список, обойдя первый альбом Oasis, Definitely Maybe, на фоне ажиотажа вокруг воссоединения группы .

Продажи компакт-дисков резко упали в последние годы, но упали всего на 300 000 до 10,5 млн, во главе с Moon Music от Coldplay. С учетом 182 000 продаж в других форматах, таких как кассеты, продажи записанной музыки на физическом носителе выросли на 1,4 млн до 17,4 млн, что стало первым ростом за два десятилетия.

Стриминг по-прежнему доминирует, увеличившись на 11 млн до 178 млн единиц, что BPI называет «альбомными эквивалентными продажами», в результате чего общий объем рынка достиг 200,5 млн, увеличившись почти на 9,7%.

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Несмотря на очевидное благополучие британской музыкальной сцены, BPI предупредил о значительной угрозе для артистов, исходящей от ИИ.

Джо Твист, генеральный директор BPI, заявила, что «творческая деятельность Великобритании и человеческая креативность подвергаются риску из-за предлагаемых изменений в британском законе об авторском праве, которые позволят международным технологическим гигантам обучать модели ИИ на работах художников без оплаты или разрешения».

Организации, представляющие творческих людей из мира музыки, литературы, кино и фотографии, осудили планы предоставить исключение из авторских прав, чтобы разрешить обучение искусственного интеллекта.

Твист заявила, что предложения лейбористов «станут неправильным способом реализовать захватывающий потенциал ИИ».