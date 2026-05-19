Скачивание музыки в России выросло на 36% за год

По внутренним данным музыкального сервиса Звук, с июля 2025 года по начало мая 2026 года время офлайн-прослушивания выросло на 36%. Одновременно среднее дневное число офлайн-слушателей выросло на 13%.

При этом офлайн не вытесняет онлайн-прослушивание, а дополняет его: онлайн-аудитория сервиса также продолжает расти. Пользователи не переходят в офлайн полностью — они просто стали слушать музыку в большем количестве сценариев.

Скачивание становится частью привычного сценария прослушивания. Пользователи заранее формируют личный каталог треков, чтобы возвращаться к любимой музыке в любой момент и в любом месте — независимо от покрытия сети.

Эксперты Звука также проанализировали, какие треки пользователи чаще всего сохраняли для офлайн-прослушивания в 2026 году:



Mia Boyka

Январь: «Базовый минимум» Sabi и Mia Boyka, «Ворона» Кэнни и МС Дымки

Февраль: «Сыпь, гармоника!» СДП

Март: Nobody Aarne, Toxi$ и Big Baby Tape; «Купер» Sqwoz Bab; «Банк» Icegergert и Zivert

Апрель: «Феникс» Bearwolf, «Тону» Hollyflame, «67 (Six Seven)» Gazan

Май: «обла.ком» Соловы

«Мы видим, как пользователи адаптируют сценарии взаимодействия с сервисом под свои потребности. Человек хочет, чтобы любимая музыка была рядом в машине, в метро, за городом, в любой точке — вне зависимости от того, есть сеть или нет», — говорит Катя Кляйн, директор департамента контента музыкального сервиса Звук.

Для анализа использовались внутренние данные музыкального сервиса Звук. Рост офлайн-прослушивания отражает увеличение офлайн-аудитории и суммарного времени офлайн-прослушивания.