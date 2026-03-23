Сервис Last.fm оштрафован на 10,5 млн руб

«Назначить Last.fm Limited административное наказание в виде штрафа на общую сумму 10,5 млн рублей», - огласил решение судья.

Сервис признан виновным по двум протоколам, предусмотренным ч. 2 и ч. 4 ст 13.41 КоАП РФ (Неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).

Музыкальный сайт Last.fm был основан в 2002 году в Великобритании. Он содержит обширную базу данных об исполнителях музыки, альбомах и композициях. Сайт Last.fm уже блокировался в России: в 2015 году, дважды в 2019 году из-за неудаления признанных в РФ экстремистскими музыкальных композиций и в 2023 году из-за неудаления "выявленных материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующих Вооруженные силы РФ". После введенных ограничений администрация портала оперативно удалила запрещенный контент и сайт Last.fm был разблокирован.