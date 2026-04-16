Скандальный суд: Live Nation и Ticketmaster признаны монополией на концертном рынке

Присяжные совещались четыре дня, прежде чем вынести свое решение по этому пристально отслеживаемому делу, которое помогло приоткрыть завесу тайны над бизнесом, доминирующим в сфере живых развлечений во многих странах мира.

Компания Live Nation Entertainment владеет, управляет, контролирует бронирование или имеет долю в сотнях площадок. Ее платформа бронирования Ticketmaster широко считается крупнейшим в мире продавцом билетов на живые мероприятия, от музыкальных до спортивных.



В гражданском иске, первоначально возбужденном федеральным правительством США, компания Live Nation обвинялась в использовании своего влияния для подавления конкуренции – например, путем запрета площадкам использовать услуги нескольких продавцов билетов или принятия ответных мер против них, когда они это делали.

«Пришло время привлечь их к ответственности», — заявил в заключительном слове Джеффри Кесслер, адвокат штата, назвав Live Nation «монополистическим тираном», который взвинтил цены на билеты для покупателей. Присяжные установили, что Ticketmaster завысил цену на билеты на 1,72 доллара. Судье еще предстоит определить общую сумму ущерба.

Компания Live Nation настаивала на том, что не является монополией, утверждая, что цены и правила продажи билетов определяют артисты, спортивные команды и площадки. Юрист компании настаивал на том, что ее размер является просто результатом высокого уровня профессионализма и прилагаемых усилий.

«Успех не противоречит антимонопольному законодательству Соединенных Штатов», — заявил в своем заключительном слове адвокат Дэвид Марриотт.

Компания Live Nation заявила в своем заявлении, что планирует обжаловать решение суда.

«Мы по-прежнему уверены, что окончательный исход дела, возбужденного штатом, не будет существенно отличаться от того, что предусмотрено соглашением с Министерством юстиции», — говорится в заявлении.

Компания Ticketmaster была основана в 1976 году и объединилась с Live Nation в 2010 году. По словам Кесслера, в настоящее время компания контролирует 86% рынка концертов и 73% общего рынка, если учитывать спортивные мероприятия. Live Nation в своих отчетах за 2023 год отметила, что является крупнейшей в мире компанией, занимающейся организацией живых развлекательных мероприятий, производством музыкальных концертов, а также продажей и маркетингом билетов на развлекательные мероприятия. Ее бизнес приносит более 22 миллиардов долларов годового дохода.

Компания Ticketmaster давно вызывает недовольство у поклонников и некоторых артистов. Титаны гранж-рока Pearl Jam боролись с этой компанией в 1990-х годах, даже подав антимонопольную жалобу в Министерство юстиции США, которое тогда отказалось возбуждать дело.

Спустя десятилетия Министерство юстиции, к которому присоединились десятки штатов, подало нынешний иск во время администрации Джо Байдена. Через несколько дней после начала судебного разбирательства администрация Дональда Трампа объявила о достижении соглашения с Live Nation. Это соглашение обязывало Live Nation создать фонд в размере 280 миллионов долларов для штатов, участвовавших в судебном процессе.

Соглашение также включало ограничение комиссионных сборов в некоторых амфитеатрах, а также новые варианты продажи билетов для организаторов мероприятий и площадок, потенциально позволяющие, но не обязывающие, им открывать двери для конкурентов Ticketmaster, таких как SeatGeek или AXS. Однако соглашение не обязывает Live Nation отделяться от Ticketmaster.

Несколько штатов присоединились к соглашению. Но более 30 штатов продолжили судебное разбирательство, заявив, что федеральное правительство не добилось от Live Nation достаточных уступок.

В ходе судебного разбирательства генеральный директор Live Nation Майкл Рапино предстал перед судом в качестве свидетеля, где его допрашивали по ряду вопросов, включая скандал с продажей билетов на концерт Тейлор Свифт в 2022 году. Рапино обвинил в произошедшем кибератаку.

В ходе разбирательства также были показаны внутренние сообщения одного из руководителей Live Nation, в которых некоторые цены были названы «возмутительными», клиенты — «такими глупыми», а компания хвасталась тем, что «обворовывает их до нитки, детка».

Руководитель компании Бенджамин Бейкер с извинениями заявил на суде, что эти сообщения были «крайне незрелыми и неприемлемыми».

В мае прошлого года Федеральная торговая комиссия обязала Ticketmaster раскрывать информацию о стоимости билетов на концерты заранее. В ответ компания отменила комиссию за обработку платежа, которая взималась в конце транзакции.

Однако расследование Guardian показало, что Ticketmaster повысила и другие сборы, чтобы избежать убытков. «Чтобы компенсировать потерю дохода от обработки заказов, мы должны скорректировать сборы, чтобы компенсировать эту потерю дохода», — написала Ticketmaster в электронном письме в адрес Findlay Toyota Center в Аризоне в прошлом году.

Бывшие представители регулирующих органов заявили Guardian, что компания, возможно, нарушает запрет Федеральной торговой комиссии (FTC) на вводящие в заблуждение сборы. Сенаторы США раскритиковали Ticketmaster за то, что, по их мнению, компания игнорирует законы о защите прав потребителей.

«Компания Ticketmaster использовала любую возможность для обмана покупателей, манипулирования рынком и завышения цен на билеты», — заявил Ричард Блюменталь, сенатор-демократ от штата Коннектикут.