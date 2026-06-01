Люся Чеботина запустила детей в коттедж: «По барабану»

Видео режиссера Дениса Бойванова показывает маленьких детей, веселящихся в коттедже и изображающих из себя Чеботину и ее подтанцовку. В результате дом превращается в полный кавардак. А в финале дверь коттеджа отпирает сама Люся Чеботина...

«По барабану» — это популярный хит певицы Люси Чеботиной, релиз которого состоялся в декабре 2025 года. Певица активно исполняла треки на официальных фестивалях, включая масштабное «Big Love Show» и телевизионные эфиры.



По словам самой Люси, эта работа посвящена самодостаточным девушкам, которые продолжают «править балом» и не переживают из-за отсутствия второй половинки.