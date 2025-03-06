«Солнце Монако» Люси Чеботиной оценили на вес золота

Ее имя «Авторадио» не раскрывало до самого появления артистки в студии, а задачей Люси Чеботиной стало – спеть вживую свои хиты и помочь ведущим шоу «Мурзилки Live» определить первого финалиста игры «Много денег на Авторадио. Золотой сезон».

«Мои волосы – розовое золото, и сегодня они обязательно принесут удачу!» – с порога заявила певица.



На «Авторадио» устроили бенефис Чеботиной

Сначала Люся исполнила хит «Командир», под который танцевали все гости студии. Песне «Плакал Голливуд» подпевали хором и наградили Люсю Чеботину овациями. Шоу продолжалось, студия пела и танцевала вместе с артисткой, пока не настало время для песни «Солнце Монако».

«Зачем мне солнце Монако? Для чего, скажи мне, луна Сен-Тропе? Лучше установить на телефон гимн «Авторадио» и выиграть золото», – пошутила после нее певица.

Радиослушатель Алексей Михайлов из Казани поступил именно так, как советует Чеботина. В популярном радиопроекте он уже шесть лет, эфир слушает внимательно, поэтому сразу назвал ведущим спетую Люсей песню. Он и получил первое «золото» двенадцатого сезона игры, а точнее – денежный эквивалент стограммового золотого слитка.

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«Песня действительно волшебная. После ее исполнения ведущие не раз дозванивались будущим обладателям внушительных сумм, машин и даже квартир. Алексей, уверена, вам она принесет не только удачу, но и счастье, любовь и богатство», – поздравила победителя Люся Чеботина.



Песню «Солнце Монако» оценили на вес золота

Специально для Алексея из Казани, которому так повезло на радио, артистка спела хит «Москва-Дубай». Завершила праздник Люся Чеботина своей новой песней «Фараон».

В этом году на «Авторадио» состоится десять финалов, и в каждом – бенефис одного артиста, который будет исполнять свои золотые хиты до тех пор, пока не определится победитель. Всего в студии побывают как минимум десять тайных звезд, но их имена пока в секрете.

«Все они по-настоящему любимы нашей аудиторией», – сказал продюсер «Авторадио» Олег Балыков.