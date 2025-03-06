«Солнце Монако» Люси Чеботиной оценили на вес золота

Опубликовано пользователем

5 марта на «Авторадио» прошел настоящий бенефис Люси Чеботиной. Певица стала тайным гостем первого финала фирменного проекта радиостанции.

Ее имя «Авторадио» не раскрывало до самого появления артистки в студии, а задачей Люси Чеботиной стало – спеть вживую свои хиты и помочь ведущим шоу «Мурзилки Live» определить первого финалиста игры «Много денег на Авторадио. Золотой сезон».

«Мои волосы – розовое золото, и сегодня они обязательно принесут удачу!» – с порога заявила певица.

На «Авторадио» устроили бенефис Чеботиной
На «Авторадио» устроили бенефис Чеботиной

Сначала Люся исполнила хит «Командир», под который танцевали все гости студии. Песне «Плакал Голливуд» подпевали хором и наградили Люсю Чеботину овациями. Шоу продолжалось, студия пела и танцевала вместе с артисткой, пока не настало время для песни «Солнце Монако».

«Зачем мне солнце Монако? Для чего, скажи мне, луна Сен-Тропе? Лучше установить на телефон гимн «Авторадио» и выиграть золото», – пошутила после нее певица.

Радиослушатель Алексей Михайлов из Казани поступил именно так, как советует Чеботина. В популярном радиопроекте он уже шесть лет, эфир слушает внимательно, поэтому сразу назвал ведущим спетую Люсей песню. Он и получил первое «золото» двенадцатого сезона игры, а точнее – денежный эквивалент стограммового золотого слитка.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!

«Песня действительно волшебная. После ее исполнения ведущие не раз дозванивались будущим обладателям внушительных сумм, машин и даже квартир. Алексей, уверена, вам она принесет не только удачу, но и счастье, любовь и богатство», – поздравила победителя Люся Чеботина.

Песню «Солнце Монако» оценили на вес золота
Песню «Солнце Монако» оценили на вес золота

Специально для Алексея из Казани, которому так повезло на радио, артистка спела хит «Москва-Дубай». Завершила праздник Люся Чеботина своей новой песней «Фараон».

В этом году на «Авторадио» состоится десять финалов, и в каждом – бенефис одного артиста, который будет исполнять свои золотые хиты до тех пор, пока не определится победитель. Всего в студии побывают как минимум десять тайных звезд, но их имена пока в секрете.

«Все они по-настоящему любимы нашей аудиторией», – сказал продюсер «Авторадио» Олег Балыков.

Быстрый поиск: 