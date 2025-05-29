«Это трек о пацанах из Кирова и Ростова»: Galibri & Mavik запремьерили новую песню

По мнению ведущих и зрителей марафона, которые первыми оценили новый трек – песня станет большим хитом группы, не менее популярным, чем «Малиновая Лада» и «Федерико Феллини».



Трек «Сочи-Киров-Ростов» спели на «Юмор FM»

«Это новый трек о пацанах из Кирова и Ростова, которые едут отдыхать в Сочи. Он о хорошем настроении, о лете. Специально для «Юмор FM» мы исполнили песню на два дня раньше релиза», – рассказали Galibri & Mavik.

Музыканты раскрыли, что вскоре после релиза выйдет и клип на новую песню. Уже 1-2 июня они отправятся на съемки клипа в Сочи.



Galibri & Mavik рассказали о новой песне

«В принципе, вся песня как раз об этом – как мы гуляем по Сочи, развлекаемся, а клип будет, уже почти сняли», – заявили участники дуэта.

Вместе с певцами «Малиновой Лады» в марафоне «Юмор FM» участвовали 5sta Family, Люся Чеботина, «Мохито», «Фабрика», «Город 312», Те100стерон, «5УТРА», Иракли.



Иракли пожелал всем «Всего хорошего»

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Праздник устроили в честь первого летнего суперфинала игры «Миллион за улыбку». В этом году она проходит под знаком 20-летия веселого радио. Каждый может улыбнуться на камеру смартфона, загрузить фото в «улыбайзер» на сайте радиостанции и слушать эфир, чтобы повторить шутку от Николая Фоменко.

«Зарабатывать деньги я умею. Беда в том, что тратить их я умею еще лучше!» – эти слова Фоменко стали «шуткой на миллион». Во время суперфинала ее в точности повторил слушатель из города Калтан Кемеровской области и получил 1 000 000 рублей. Первой поздравила победителя Люся Чеботина, которая помогала ведущим определить счастливчика.

«Приятно, когда у людей сбывается их мечта, и ты к этому хоть чуть-чуть причастен. Желаю вам прекрасного вечера и классного настроения!» – сказала Люся Чеботина.



На марафоне выступила и Люся Чеботина.

За кулисами студии артистка призналась – сама она веселый человек, но улыбаться специально для фото не умеет.

«Получить миллион за улыбку? Мне кажется, это потрясающая идея. Но я бы отбор точно не прошла: с учетом того, что я вроде бы и веселый человек, но на всех фотографиях мегасерьезная», – призналась Чеботина.

На марафоне прозвучали в живом исполнении также знаменитые «Федерико Феллини», «За бывшего» Люси Чеботиной, «Невероятный день» от группы «Город 312, «Это не женщина» от Те100стерон и другие мегахиты, завершился праздник новой песней Иракли «Всего хорошего».